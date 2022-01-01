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Общество1 января 2022 7:57

В России упростили получение субсидий по ЖКХ с 1 января 2022 года

Россиян избавили от нужды собирать справки об отсутствии задолженностей для субсидий по ЖКХ
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Получение субсидий на ЖКХ упростили в России

Получение субсидий на ЖКХ упростили в России

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 января 2022 года россиянам не нужно будет собирать справки об отсутствии задолженностей за коммунальные услуги, чтобы получить субсидию на оплату части расходов ЖКХ. Соответствующие изменения законодательства уже вступили в силу.

Теперь эти справки должна запрашивать у других ведомств организация, которая принимает решение о назначении субсидии.

Еще одним новшеством, упрощающим получение субсидий по ЖКХ, стало определение задолженности. Теперь таковой будет считаться только подтвержденный вступившим в силу судебным решением долг. Это избавит граждан от риска в отказе на выплату из-за ошибочно выставленной задолженности.

Отметим, что субсидии на оплату части расходов ЖКХ получают почти 4 миллиона граждан России. Это одна из популярных мер поддержки россиян, которые относятся к категории малоимущих.