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Происшествия1 января 2022 14:29

На Украине десятилетний мальчик на протяжении 12 часов спасал отца от обморожения

Мальчик грел отца в пургу и под ледяным дождем
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На Украине десятилетний мальчик на протяжении 12 часов спасал отца от обморожения

На Украине десятилетний мальчик на протяжении 12 часов спасал отца от обморожения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине в Днепропетровской области десятилетний мальчик на протяжении 12 часов в пургу и под ледяным дождем согревал собой отца, которому стало плохо на морозе в лесу. Об этом сообщила пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

Как уточняется, в минувший вторник, 28 декабря, в 22:30 в полицию Павлограда поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что ее муж и десятилетний сын около 13:00 дня ушли в лес и не вернулись. Приблизительно в 18:00 сын позвонил матери, сообщив, что отцу стало плохо, а также рассказал, что они потерялись в лесу. Кроме того, мальчик сообщил, что недалеко он видел подвесной мостик.

в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области сообщили, что патрульным пришлось пройти четыре километра, чтобы разыскать мужчину с сыном. Правоохранительные органы и кинолог с собакой, прочесывая лес, увидели пропавших. Отмечается, что для того, чтобы спасти отца, маленький мальчик лег на него, пытаясь согреть теплом собственного тела.