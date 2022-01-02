Новый мэр Нью-Йорка пообещал усилить борьбу с преступностью

Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс Фото: REUTERS

Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в своем первом обращении к жителям города пообещал усилить борьбу с преступностью, провести реформу полицейского департамента мегаполиса и уменьшить безработицу, передает агентство Reuters.

«Нам говорят, что мы должны выбрать между общественной безопасностью и соблюдением гражданских прав. Поэтому я намерен направить больше ресурсов на борьбу с насильственными преступлениями и в то же время буду работать с руководством полиции, чтобы провести ее реформу», - заявил Адамс, который 1 января вступил в должность мэра крупнейшего американского мегаполиса.

Новый градоначальник также пообещал бороться с пандемией коронавируса и призвал горожан вакцинироваться, а также назвал развитие экономики города одной из самых важных своих задач.

«Я обещаю тебе Нью-Йорк, что буду улучшать наш город каждый день, и буду улучшать управление нашим городом ежедневно. Я собрал правительство, которое будет решать проблемы ньюйоркцев, потому что оно понимает ньюйоркцев», - добавил Адамс.

По его словам, прежние власти мегаполиса «создали собственный кризис задолго до COVID», перечислив основные проблемы города: «преступность, бедные школы, экономическое неравенство и расовая несправедливость».