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В мире1 января 2022 23:59

Новый мэр Нью-Йорка пообещал усилить борьбу с преступностью

Эрик Адамс также планирует заняться реформированием полицейского департамента города
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс

Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс

Фото: REUTERS

Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в своем первом обращении к жителям города пообещал усилить борьбу с преступностью, провести реформу полицейского департамента мегаполиса и уменьшить безработицу, передает агентство Reuters.

«Нам говорят, что мы должны выбрать между общественной безопасностью и соблюдением гражданских прав. Поэтому я намерен направить больше ресурсов на борьбу с насильственными преступлениями и в то же время буду работать с руководством полиции, чтобы провести ее реформу», - заявил Адамс, который 1 января вступил в должность мэра крупнейшего американского мегаполиса.

Новый градоначальник также пообещал бороться с пандемией коронавируса и призвал горожан вакцинироваться, а также назвал развитие экономики города одной из самых важных своих задач.

«Я обещаю тебе Нью-Йорк, что буду улучшать наш город каждый день, и буду улучшать управление нашим городом ежедневно. Я собрал правительство, которое будет решать проблемы ньюйоркцев, потому что оно понимает ньюйоркцев», - добавил Адамс.

По его словам, прежние власти мегаполиса «создали собственный кризис задолго до COVID», перечислив основные проблемы города: «преступность, бедные школы, экономическое неравенство и расовая несправедливость».