Один человек пострадал при пожаре в доме на Кутузовском проспекте в Москве

Огонь удалось оперативно потушить. Фото: кадр видео

На Кутузовском проспекте в Москве загорелась квартира в одном из жилых домов. Инцидент произошел в воскресенье, 2 января.

Очевидцы сообщили о дыме, который шел из окон одной из квартир на Кутузовском проспекте. Его также удалось снять на видео. Пожар случился по адресу Площадь Победы, дом 2.

Как сообщили в столичном главке МЧС РФ, спасатели оперативно выехали по заявке о пожаре и произвели разведку.

"Подразделения уже на месте, проводится разведка", - заявили РИА Новости в МЧС.

Отмечается, что пожар успел охватить площадь в 20 квадратных метров. Возгорание было потешно. Однако в результате инцидента пострадал один человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, очередной пожар произошел в эти новогодние праздники в Иркутске. Днем, 2 января загорелась квартира в жилом доме по улице Пихтовая в микрорайоне Луговое. Пожарные приехали на место через несколько минут.