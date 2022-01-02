Премьер-министр Финляндии заявила о готовности страны подать заявку на вступление в НАТО

Дискуссия внутри Финляндии о вступлении в НАТО ведется давно Фото: Александр ГЛУЗ

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала возможность вступление страны в НАТО. По ее словам, Финляндия оставляет за собой такое право, а разговоры об этом во власти ведутся давно.

Как отметила Марин в интервью финской телекомпании Yle, страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО. Более того, она намерена усиливать оборонное сотрудничество с Европейским союзом в будущем.

"У нас есть возможность подать заявку на членство в НАТО и считаем ее реальной. И мы также дорожим свободой выбора принимать собственные решения в области безопасности", - заявила Марин.

Как ранее писал сайт kp.ru, предложенные Москвы по гарантиям безопасности в Европе противоречат сложившемуся европейскому порядку безопасности. Такое заявление президент Финляндии Саули Ниинистё сделал в новогоднем обращении к нации, отметив, что существующие противоречия можно решать только через мирный диалог.