В Москве работают около 4 тысяч площадок зимнего отдыха

На каждой площадке есть все необходимое - освещение, точки проката и медпункт, раздевалки, туалеты, общепит Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы подготовили к работе этой зимой около 4 тысяч мест для активного отдыха.

«Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда», – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

На каждой площадке есть все необходимое - освещение, точки проката и медпункт, раздевалки, туалеты, общепит. По рекомендациям Роспотребнадзора особое внимание уделяется соблюдению эпидемиологических правил.

КОНКРЕТНО

Зимой 2021 - 2022 годов для москвичей и гостей столицы открылись:

- 1 416 катков с искусственным и естественным льдом (среди них - 215 катков с искусственным льдом);

- 382 лыжные трассы общей длиной 616 км (в том числе 12 - с искусственным оснежением длиной 21,4 км);

- 7 горнолыжных комплексов и 22 лыжные базы (склоны);

- 359 ледяных горок и снежных городков;

- 1 855 универсальных площадок для зимних видов спорта;

- 15 мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах;

- 43 места для моржевания.