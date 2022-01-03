Путин поручил внести в КоАП поправки о приостановке деятельности шахт при нарушениях дегазации

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил ввести в стране практику административной приостановки деятельности за нарушения по проведению дегазации шахт. Также президент выпустил ряд других указов, касающихся безопасности труда шахтеров - в понедельник, 3 января, они были опубликованы на сайте Кремля.

В документе отмечается, что в КоАП должны быть внесены изменения, предусматривающие применение административного наказания в виде административного приостановления деятельности за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля.

Правительство и Госдума должны выполнить это поручение президента до 1 января 2023 года. Есть также другие распоряжения Путина, адресованные им. Например, считает глава государства, ответственность работодателей за нарушения в сфере охраны труда работников должна быть усилена, что также должно быть прописано в КоАП.

Также президент поставил задачу усилить меры ответственности за несоблюдение требований промышленной безопасности, официально прописать дисквалификацию чиновников профильных органов "за невыдачу или несвоевременную выдачу предписания об устранении выявленных нарушений" в шахтах, исключить из условно-постоянной части зарплаты шахтеров выплаты, зависящие от выработки.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром 25 ноября 2021, когда горняки спускались на работу в штреки, на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области прогремел взрыв. В момент аварии в шахте находились 285 человек, за пять часов после взрыва на поверхность удалось выбраться только 239 из них. В результате аварии погиб 51 человек, среди которых пять спасателей.