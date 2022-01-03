В Казахстане продолжаются протесты против повышения цен на сжиженный газ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству «срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре города Актау Мангистауской области Казахстана второй день продолжаются митинги против повышения цен на сжиженный природный газ (СПГ). Люди собрались на площади перед зданием областной администрации и скандируют «Газ 50». Они требуют, чтобы стоимость газа снизили до 50 тенге за литр, а не до 80–90 тенге, как пообещали власти.

Дело в том, что с первого дня Нового года, 1 января, цены на сжиженный газ выросли вдвое – с 60 до 120 тенге за литр. После того, как жители Актау вышли на улицу, владельцы АЗС Мангистауской области решили снизить стоимость СПГ до 85–90 тенге за литр, но местных жителей и такая цена не устроила.

Протестующие на площади в Актау разбили палатки, организовали доставку еды, перекрыли дорогу живой цепью. На месте находятся стражи порядка, они оцепили площадь и прилегающие к ней улицы.

По данным местных СМИ, подобные акции проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населенных пунктах на западе страны, передает Интерфакс.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству «срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле», а также сформировать специальную комиссию, которая должна предпринять меры для урегулирования цен на газ.