На юге Китая сошел оползень, погибли пять человек

В поисково-спасательных работах задействованы около 720 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранним утром во вторник, 4 января, в китайском городе Хуацзе южной провинции Гуйчжоу сошел оползень, в результате погибли по меньшей мере пять человек, еще трое пострадали и были доставлены в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести. Судьба девяти местных жителей пока неизвестна, люди считаются пропавшими без вести, передает Центральное телевидение Китая (ЦТК).

Отмечается, что сход оползня произошел во время проведения строительных работ в городе, который расположен примерно в 150 километрах от административного центра региона города Гуйяна.

Пропавших продолжают искать под тоннами земли и камней. По данным ЦТК, в поисково-спасательной операции власти задействовали около 720 человек. Причины и детали произошедшего устанавливаются, полиция начала расследование.