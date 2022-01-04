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Здоровье4 января 2022 6:20

Инфекционист заявил, что ситуация с коронавирусом улучшится только в 2023 году

Для окончательной победы над коронавирусом должны решиться не только медицинские проблемы, отметил Сергей Вознесенский
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Специалист считает, что ситуация с коронавирусом улучшится только в 2023 году

Специалист считает, что ситуация с коронавирусом улучшится только в 2023 году

Фото: Иван МАКЕЕВ

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский выразил мнение, что ситуация с коронавирусной инфекцией в мире улучшится только в 2023 году.

- Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Вознесенский считает, что для окончательной победы над коронавирусом должны решиться не только медицинские проблемы, но и стабилизироваться и финансовые, и экономические, и геополитические вопросы.

Ранее глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса имеет все шансы закончиться в 2022 году, но для этого развитым странам придется изменить свое отношение к распределению вакцин. По мнению Гебрейесуса, именно тот факт, что богатые государства организуют для своих граждан бустерные прививки в то время, как во многих государствах жители не получили еще и первой дозы, приводит к тому, что появляются новые более агрессивные варианты коронавируса.