Инфекционист заявил, что ситуация с коронавирусом улучшится только в 2023 году

Специалист считает, что ситуация с коронавирусом улучшится только в 2023 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский выразил мнение, что ситуация с коронавирусной инфекцией в мире улучшится только в 2023 году.

- Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Вознесенский считает, что для окончательной победы над коронавирусом должны решиться не только медицинские проблемы, но и стабилизироваться и финансовые, и экономические, и геополитические вопросы.

Ранее глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса имеет все шансы закончиться в 2022 году, но для этого развитым странам придется изменить свое отношение к распределению вакцин. По мнению Гебрейесуса, именно тот факт, что богатые государства организуют для своих граждан бустерные прививки в то время, как во многих государствах жители не получили еще и первой дозы, приводит к тому, что появляются новые более агрессивные варианты коронавируса.