Сенатор Пушков назвал условие для прекращения транзита газа через Украину

Алексей Пушков Фото: Иван МАКЕЕВ

Сенатор Алексей Пушков заявил, что воровство российского газа Украиной приведет к концу транзита через эту страну.

Ранее бывший глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украину может ждать пессимистичный энергетический сценарий. По его мнению, если «Нафтогаз» не справится с обеспечением достаточного импорта топлива для покрытия суточных дефицитов, а потребление газа внутри страны достигнет показателей февраля 2020 года, на Украине возникнет энергетический коллапс. Который может вынудить воровать российский газ.

- Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал экс-глава Нафтогаза Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита, — написал член Совета Федерации у себя в Telegram.