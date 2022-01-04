Умер Виктор Беляев, кремлевский шеф-повар, готовивший для Путина

Кремлевский шеф-повар Виктор Беляев. Фото: страница Виктора Беляева в Facebook

В Екатеринбурге умер бывший кремлевский шеф-повар и президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. Он 30 лет проработал в Кремле, где прошел путь от повара до гендиректора комбината питания "Кремлевский".

Печальная новость появилась вечером во вторник, 4 января, на странице Виктора Беляева в Facebook.

"С прискорбием сообщаем о кончине нашего друга, коллеги, папы, дедушки, шефа и прекрасного человека! Мы хотим, чтобы он запомнился таким же жизнерадостным как на этом фото!", - написано в сообщении.

Отмечается, что информация о том, где можно будет проститься с известным шеф-поваром, появится в ближайшее время. Причины смерти Виктора Беляева не уточняются. Ему было 64 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром 4 января в Твери после продолжительной болезни скончался ученый, преподаватель, культуролог, поэт Ефим Павлович Беренштейн. О кончине в соцсетях сообщили близкие друзья, позже эту информацию подтвердили родственники.