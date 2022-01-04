Король и королева Швеции заразились коронавирусом

Король и королева были полностью вакцинированы Фото: REUTERS

Король Швеции Карл XVI Густав и его супруга, королева Сильвия, заболели коронавирусом. Монархи сдали тест на COVID-19, который показал, что болезнь находится в активной фазе.

Как сообщает "Шведское радио" со ссылкой на Королевский двор, несмотря на преклонный возраст, король и королева чувствуют себя неплохо. Карлу XVI Густаву 75 лет, его супруге - 78 лет.

"Тесты короля и королевы Швеции, согласно сообщению Королевского двора, дали положительный результат на COVID-19. У них легкие симптомы и они чувствуют себя хорошо в сложившихся обстоятельствах", - говорится в сообщении радио.

Также сообщается, что королевская семья проходила полную вакцинацию и была ревакцинирована.

Как ранее писал сайт kp.ru, король Швеции Карл XVI Густав, обычно редко дающий политические оценки, высказался о пандемии COVID-19 и о том, как шведские власти на нее отреагировали. По его мнению, они потерпели неудачу в борьбе с пандемией.