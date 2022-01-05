Глава Алма-Аты заявил о стабилизации ситуации в городе после беспорядков Фото: REUTERS

Глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что ситуация в городе после произошедших беспорядков уже взята под контроль.

По его словам, сейчас в населенном пункте проводятся задержания провокаторов и экстремистов.

- За попытками дестабилизации и экстремистскими действиями стоят провокаторы изнутри и извне. Силами правопорядка принимаются необходимые меры по стабилизации ситуации, сохранению безопасности, мира и спокойствия Алма-Аты. Сейчас ситуация в городе взята под контроль властей, - приводит слова Сагинтаева пресс-служба.

Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. До этого решения он вел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Алма-Ате и Мангистауской области. Это стало необходимым для обеспечения общественной безопасности и восстановления правопорядка. Режим ЧП будет действовать с 5 января с 01:30 до 00:00 19 января 2022 года. Также на время режима ЧП будет ограничен въезд и выезд из города и области, и запрещаются все массовые мероприятия. А с 23:00 до 7:00 в городе и области будет действовать комендантский час.