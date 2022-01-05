Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире4 января 2022 21:32

В Алма-Ате и в Мангистауской области на период ЧП вводится комендантский час

Ранее глава республики на две недели ввел режим ЧП
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Алма-Ате на период ЧП вводится комендантский час

В Алма-Ате на период ЧП вводится комендантский час

Фото: REUTERS

5 января 2022 года в Алма-Ате на период чрезвычайного положения из-за беспорядков в Казахстане (ЧП) вводится комендантский час.

- Ввести в городе Алматы на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23:00 до 7:00, - сказано в указе на официальном сайте главы государства. Это же будет касаться и жители Мангистауской области.

Там же сообщается, что на две недели режима ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запрещены массовые мероприятия, а у жителей Алма-Аты на время изымут оружие.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам республики. Глава государства призвал митингующих, которые стали участниками акции протеста из-за повышения цены на газ, вести себя благоразумно. Токаев напомнил им, что не стоит нарушать закон, поскольку за это может грозить наказание.