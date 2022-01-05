Президент Казахстана Токаев принял отставку правительства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января 2022 года принял отставку правительства. Об этом говорится в указе главы государства на официальном сайте.

- Постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан, - сказано в тексте документа.

Теперь временно-исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Что касается членов правительства республики, то они продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.