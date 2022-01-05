У жителей Алма-Аты и Мангистауской области временно изымут оружие из-за чрезвычайного положения Фото: REUTERS

У жителей Алма-Аты и Мангистауской области временно изымут оружие из-за чрезвычайного положения.

- Обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ, - говорится в документах на сайте администрации.

Также на время режима ЧП будет ограничен въезд и выезд из города и области, и запрещаются все массовые мероприятия.

Ранее глава республики Касым-Жомарт Токаев объявил о вводе режима ЧП, который продлится до 19 января. В этот же день он выступил с обращением к гражданам. В нем он напомнил о соблюдении порядка, призывал помнить об ответственности за нарушение закона и просил не поддаваться на провокации извне.

Напомним, протесты в Казахстане начались после резкого роста цены на газ. В нескольких городах республики на улицах начали появляться митингующие. Позже акции протестов переросли в столкновения демонстрантов с полицией.