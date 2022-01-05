В Совфеде заявили, что Россия готова помочь Казахстану с урегулированием ситуации в стране Фото: REUTERS

Власти Казахстана справятся с урегулированием ситуации в республике, но в случае необходимости Москва готова оказать любую помощь невоенного характера. Такое заявление сделал первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Я думаю, что власти Казахстана разберутся, справятся с ситуацией. Они активно работают над снятием напряженности в обществе … Мы желаем нашим казахстанским друзьям, братьям успешно выйти из этой ситуации, Россия всегда рядом, готова оказать помощь», - приводит «Интерфакс» слова сенатора.

Джабаров отметил, что речь идет не о военной помощи, а например, экономической. Кроме того, по его словам, события в Казахстане не стоит рассматривать как политический кризис. «Я бы не стал давать такие резкие оценки, как политический кризис, это может произойти в любой стране», - заявил он.