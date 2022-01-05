Мишустин призвал ускорить работу по сертификации новых авиадвигателей ПД-8

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал ускорить работу по сертификации новых разрабатываемых авиадвигателей ПД-8, указав на необходимость их дальнейшей установки на самолеты-амфибии Бе-200. Об этом глава российского правительства заявил в ходе встречи с главой корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

Глава корпорации сообщил, что сертификацию нового авиадвигателя ПД-8 планируется завершить в следующем году, и в 2024 году должно начаться его серийное производство и установка на самолеты Sukhoi Superjet.

«Двигатель ПД-8 мы планируем установить и на самолет-амфибию Бе-200. Это самолет, который пользуется сегодня большим спросом в связи, в том числе, с пожарами», - заявил глава «Ростеха» на встрече с российским премьер-министром.

«Важная очень тема, потому что обращаются представители других стран, особенно когда засушливое лето, пожаротушение, и нам, конечно, нужно бы ускорить эти работы», - ответил ему глава кабмина.