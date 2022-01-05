Собянин рассказал о планах по благоустройству Москвы на 2022 год

Каждый год в столице благоустраивают тысячи дворов, сотни парков, улиц и скверов. Наступивший 2022-й не станет исключением. Фото: Андрей АБРАМОВ

Каждый год в столице благоустраивают тысячи дворов, сотни парков, улиц и скверов. Наступивший 2022-й не станет исключением.

«По программе «Мой район» мы постепенно будем смещать акценты от базового, общего благоустройства к реализации адресных проектов, например, для поклонников здорового образа жизни, владельцев домашних животных», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Напомним, в этом году специалисты Комплекса городского хозяйства столицы провели масштабное благоустройство кварталов и общественных пространств - всего более пяти тысяч мест. Среди них - набережные острова Балчуг, вылетные магистрали - участки Ленинского проспекта, проспекта Андропова, Звенигородского шоссе; улица Красная Пресня, территории возле новых и строящихся станций Московских центральных диаметров и Большой кольцевой линии метро. В столице созданы новые прогулочные зоны, уютные парки и скверы, где можно отдыхать и заниматься спортом.

«Благодаря масштабным программам благоустройства Москва сегодня по праву считается одним из самых красивых и удобных для жизни мегаполисов, - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Российская столица входит в пятерку наиболее привлекательных для инвесторов европейских городов и ежегодно подтверждает лидерство в рейтингах российских городов по индексу качества городской среды».

По его словам, за последние десять лет уровень освещенности Москвы увеличился в 1,5 раза. При этом в четыре раза больше стало зданий с архитектурно-художественной подсветкой.

«Сегодня российская столица входит в пятерку самых освещенных городов мира, - напомнил Бирюков. - При этом потребление электроэнергии не увеличивается. Внедрение новых технологий повышает надежность и эффективность работы наружного освещения, позволяет специалистам в режиме онлайн следить за его работой и оперативно реагировать на возможные неполадки, что, в свою очередь, способствует экономии электроэнергии».

ЦИФРЫ

В 2021 году в Москве благоустроили более 5 тысяч городских объектов. В порядок привели более 100 знаковых территорий во всех округах столицы. Кроме того, обновили дворы 400 образовательных учреждений – 228 детских садов и 172 школ, а также создали 10 межшкольных стадионов.

Одновременно проводится благоустройство около 45 городских поликлиник, в которых завершён или продолжается капитальный ремонт.