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В мире5 января 2022 19:18

«Казахтелеком» включил интернет в нескольких регионах Казахстана

Ранее с доступом в интернет были проблемы
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
«Казахтелеком» включил интернет в нескольких регионах Казахстана

«Казахтелеком» включил интернет в нескольких регионах Казахстана

Фото: REUTERS

Телекоммуникационная национальная компания "Казахтелеком" подключила проводной интернет в ряде регионов страны. Об этом сообщает Telegram-канал проекта по изучению блокировок Globalcheck.

Также ТАСС пишет, что ранее проблемы с интернетом были и в самой столице Казахстана. Доступ в сеть отсутствовал несколько часов, но уже возобновился.

Со второго января протесты в Казахстане продолжают набирать силу. Но на весь мир они прогремели лишь 4 числа. За два дня ситуация в стране стала неуправляемой. тысячи людей на улицах громят здания правительств, разоружают военных, грабят магазины.

Также сообщалось, что протестующие смогли захватить аэропорт в городе Алма-Ате. В связи с этим ряд авиакомпаний принял решение на время отменить рейсы в страну. В Талдыкоргане протестующие снесли памятник Назарбаеву.