Церемония вручения премии "Грэмми" перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса Фото: REUTERS

Академия звукозаписи США объявила о переносе даты проведения церемонии вручения награды "Грэмми". Причина - распространение коронавируса.

Организаторы отмечают, что пока неизвестно на какой именно срок решено перенести мероприятие. Новую дату проведения главной музыкальной премии года планируют объявить позже.

Решение отложить проведение "Грэмми" также связано также с тем, что большинство артистов не захотело присутствовать лично на мероприятии 31 января 2022 года из-за ситуации в мире с распространением ковида и появлением новых штаммов.

До этого организаторы церемония вручения премии "Грэмми". Тогда мероприятие было решено перенести на новую дату из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Ежегодная премия "Грэмми" считается главной премией в музыкальном мире. Она отмечает достижения разных исполнителей в самых разных музыкальных жанрах и направлениях. Также эксперты из жюри оценивает и продюсерскую работа над композицией.