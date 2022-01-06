Экс-глава МИД Украины Климкин посоветовал Боррелю посетить границу с Крымом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин завил, что отправил бы главу дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля на границу с российским Крымом.

- Я бы Борреля не в Донбасс, а на линию соприкосновения с оккупированным Крымом отправил. Это было бы развитием для Крымской платформы - именно политическим развитием, - написал экс-глава МИД в своем посте на странице в Фейсбуке.

При этом Климкин признался, что для украинской стороны визит Борреля и его посещение Донбасса, как представителям ЕС, важно. Но даже такие поездки, по его мнению, превращаются в "рутину".

Напомним, с 4 по 6 января 2022 года Жозеп Боррель пребывает на Украине. Туда он приехал с рабочим визитом. Это была первая поездка высокого представителя ЕС в регион с момента начала боевых действий украинской армии против жителей Донбасса в 2014 году.