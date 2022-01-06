В России 6 января 2022 выявлено 15 316 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 15 316 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в четверг, 6 января 2022 года, представил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как сообщает в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 2 357. Второе место по количеству заразившихся занимает Санкт-Петербург с показателем 1 286. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 742 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения COVID-19 выявили в 84 регионах страны. При этом из инфицированных около 10,6% заболевших не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 802 летальных исхода, а полностью выздоровели 22 949 человек

Таким образом, по состоянию на четверг, 6 января 2022 года, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 10 601 300. Жертвами инфекции стало 313 817 человека, а выздоровели 9 623 677 пациентов.