Россияне просят помощи у посольств из-за беспорядков в Казахстане

Леонид Калашников / Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В посольство России в Казахстане поступают обращения от россиян, которые не смогли улететь из страны из-за отмены и задержки рейсов, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Обращения в наше посольство поступают и в консульство. Их много. Были отменены рейсы, самолеты задерживались, закрывались аэропорты, - уточнил Калашников. - Как мне сказал представитель нашего консульства и представитель "Аэрофлота", они предпринимают там меры по обустройству этих граждан в гостиницах, в общежитиях".

Народный избранник не смог назвать точную численность россиян, которые сейчас находятся на территории Казахстана. По его словам, этим сейчас занимается посольство.

Главная трудность подсчета заключается в том, что на территории соседнего государства всегда находится много русских, причем далеко не у всех из них имеется российское гражданство, отметил Калашников.

"До сих пор 70% казахов, которые проживают в Казахстане (в советские времена было 67% или 65%), остальное количество – русскоязычные. Хотя и казахи тоже русскоязычные", - уточнил депутат.

Напомним, в январе после резкого роста цен на сжиженный газ в Казахстане начались беспорядки. Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты, штурмуют административные здания, есть погибшие и раненые. В ответ власти ввели в стране чрезвычайное положение и отключили интернет в некоторых регионах.