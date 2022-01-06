Минздрав РФ сообщил о распространении штамма «омикрон» внутри страны

Министр здравоохранения Мурашко заявил о распространении штамма "омикрон" внутри РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Российской Федерации выявлены случаи инфицирования штаммом «омикрон» у людей, не покидавших страну. Штамм COVID-19 перестал быть исключительно завозным. Об этом на заседании штаба по коронавирусу и организации медицинской помощи в праздничные дни заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Вирус отличает крайне высокая контагиозность, то есть заразность, он очень быстро распространяется. Сегодня мы видим в нашей стране не только «завозные» случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не покидавших пределы нашей страны», - цитирует Мурашко пресс-служба ведомства.

Министр призвал медицинские службы в период новогодних праздников работать в усиленном режиме не только в части оказания экстренной помощи.

«В условиях распространения уже во многих странах мира нового штамма коронавируса «омикрон», регионам необходимо принимать серьезные превентивные меры», -- объяснил Мурашко.

Ранее на kp.ru сообщалось, что эксперты прогнозируют новую волну коронавируса на территории РФ в середине января, предположительно, это будет волна заражений именно штаммом «омикрон».