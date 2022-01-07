В Казахстане ликвидировали 26 вооруженных преступников Фото: REUTERS

В Казахстане задержали более 3 тысяч человек. Также в стране ликвидированы 26 вооруженных преступников, еще 18 из них получили ранения. Об этом 7 января сообщает гостелевидение со ссылкой на МВД республики.

- Задержаны более 3 тысяч преступников, ликвидированы 26, еще 18 вооруженных террористов ранены, - заявили в эфире телеканала "Хабар 24 ".

До этого МВД республики предупреждало, что участники беспорядков, которые будут оказывать сопротивление и решаться игнорировать требованиям сложить оружие, будут уничтожены.

В МВД Казахстана ранее заявляли о 18 погибших правоохранителей, еще 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии пострадали.

Напомним, ситуация в Казахстане из-за беспорядков все еще неспокойная. В нескольких городах прошли серьезные погромы, магазины и торговые центры разгромлены мародерами. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с протестов в Казахстане 7 января 2022 года.