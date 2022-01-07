Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика
Эксклюзив kp.rukp.ru
7 января 2022 7:14

Источник: президент Казахстана готовится объявить о "заговоре силовиков"

Эту версию-сенсацию спецкору «КП» Владимиру Ворсобину раскрыли источники в Алма-Ате
Владимир ВОРСОБИН
Владимир ВОРСОБИН
Комментарии (24)Комментарии (24)(24)
Появилась информация, что мятежников в Казахстане координировали силовые структуры.

Появилась информация, что мятежников в Казахстане координировали силовые структуры.

Фото: REUTERS

По моей информации (можно было сказать и слухом, если бы его мне не сболтнули в Алма-Ате вполне серьезные люди) президент Казахстана Токаев в скором времени выступит с обращением, где объявит о «заговоре силовиков».

Будут предъявлены доказательства координации мятежников в стране силовыми структурами, которые снабжали их средствами спецсвязи и координировали их действия (ведь интернет и даже сотовая связь были тут отключены).

Главным заговорщиком стал уже бывший глава КНБ (Комитета нацбезопасности Казахстана, аналога российского ФСБ) Масимов. Его убрали в отставку два дня назад. А также его заместитель – племянник Назарбаева. По всей видимости, происходит «революция сверху». Теперь президент Токаев пытается убрать Назарбаева и его клан от власти в Казахстане совсем.

Так это или нет, будет ясно уже в ближайшие часы.

Третье обращение Токаева к жителям Казахстана запланировано на 15.00 по местному времени (12:00 по мск).

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Спецкор «КП» с улиц Алма-Аты: На проспекте трупы, их не убирают. Зевак отгоняют пулеметными очередями

Крупнейший город Казахстана проснулся после бурной ночи зачисток бунта. И пришел в ужас (подробности)