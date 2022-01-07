Источник: президент Казахстана готовится объявить о "заговоре силовиков"

Появилась информация, что мятежников в Казахстане координировали силовые структуры. Фото: REUTERS

По моей информации (можно было сказать и слухом, если бы его мне не сболтнули в Алма-Ате вполне серьезные люди) президент Казахстана Токаев в скором времени выступит с обращением, где объявит о «заговоре силовиков».

Будут предъявлены доказательства координации мятежников в стране силовыми структурами, которые снабжали их средствами спецсвязи и координировали их действия (ведь интернет и даже сотовая связь были тут отключены).

Главным заговорщиком стал уже бывший глава КНБ (Комитета нацбезопасности Казахстана, аналога российского ФСБ) Масимов. Его убрали в отставку два дня назад. А также его заместитель – племянник Назарбаева. По всей видимости, происходит «революция сверху». Теперь президент Токаев пытается убрать Назарбаева и его клан от власти в Казахстане совсем.

Так это или нет, будет ясно уже в ближайшие часы.

Третье обращение Токаева к жителям Казахстана запланировано на 15.00 по местному времени (12:00 по мск).

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