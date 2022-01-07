Умер Анатолий Квашнин, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России

Бывший начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Анатолий Квашнин. Фото: mil.ru

В пятницу, 7 января, в Москве умер бывший начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Анатолий Квашнин. Ему было 76 лет.

Как пишет ТАСС со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина, причиной смерти Анатолий Квашнина стала коронавирусная инфекция.

"Генерал армии Квашнин скончался сегодня от ковида", - сообщил журналистам Дерябин.

Напомним, что Анатолий Квашнин возглавлял Генштаб ВС РФ с 1997 по 2004 год. После этого он шесть лет занимал должность полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе. Также он входил в Совет безопасности РФ, с 2012 до 2015 года работал председателем Наблюдательного совета Ассоциации малой и региональной авиации "Авиасоюз".

Отмечается, что место и время, где можно будет проститься с Квашининым, определят родственники. Пока оно неизвестно.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Новосибирске умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Сергеевич Бонкин, житель микрорайона Шлюз. В прошлом году ему исполнилось 100 лет. Причиной смерти ветерана стал коронавирус.