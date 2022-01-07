В Роспотребнадзоре перечислили симптомы одновременного заражения коронавирусом и гриппом

Выявить одновременное заражение гриппом и коронавирусом сложно без лабораторной диагностики Фото: REUTERS

Случаи заражения двумя вирусами одновременно крайне сложно определить без лабораторной диагностики, но есть комплекс симптомов, который говорит о высокой вероятности именно такого диагноза, рассказала РИА Новости замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По ее словам, грипп в большинстве случаев проявляется очень быстро. Буквально за несколько часов температура может подскочить до 38-39 градусов, появляются головная боль и ломота в мышцах. Коронавирусу же свойственно постепенное проявление симптомов.

"Если через какой-то промежуток времени присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции", - уточнила Руженцова, отметив, что симптомы могут возникнуть и одновременно.

Главное в таких ситуациях как можно раньше начать лечение, уточнила врач. Препараты назначает врач, в зависимости от выраженности симптомов. Однако зачастую дополнительные лекарства от гриппа не требуются, так как противовирусные средства, применяемые при COVID-19, эффективны и против гриппа.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко назвал основные симптомы заболевания при "омикрон"-штамме коронавируса. Это першение в горле, субфебрильная лихорадка с невысокой температурой и мышечные боли (миалгия). Общие симптомы сходны с течением гриппа.