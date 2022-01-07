Знания о нацпроекте «Экология» среди россиян выросли на 4 процентных пункта за год

Сохранение Байкала - одна из самых узнаваемых мер нацпроекта «Экология». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сохранение Байкала, оздоровление Волги, сохранение и восстановление лесов – самые узнаваемые меры национального проекта «Экология» по итогам 2021 года. Таковы результаты опроса, проведенного АНО «Национальные приоритеты» на площадке VK в декабре.

«Информированность граждан о нацпроекте “Экология” растет: за этот год число тех, кто знает о его реализации, выросло с 73 до 77%. И особенно приятно, что многие опрошенные готовы лично принять участие в мероприятиях проекта: уборке мусора, высаживании деревьев, сборе макулатуры», — отметила руководитель коммуникационного сопровождения национального проекта «Экология» Маргарита Петелина.

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря приняли участие 1 600 человек старше 18 лет. 30% участников опроса отметили, что в течение последнего года органы власти стали уделять больше внимания экологии, 27% отметили успехи в разделении и переработке мусора. 33% опрошенных хотели бы принять участие в посадке деревьев в рамках акции «Сохраним лес».

Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Работа по нацпроекту «Экология», направленному на охрану окружающей среды, ведется сразу по нескольким направлениям: утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.

Узнать больше о проекте и возможностях участия в нем можно на сайте.

АНО «Национальные приоритеты» учреждена правительством в ноябре 2019 года для коммуникационного сопровождения национальных проектов. За 2021 году запущены несколько федеральных кампаний, информирующих россиян о национальных проектах и мерах поддержки. Среди наиболее заметных акций нацпроекта «Экология» — Всероссийская акция по сбору макулатуры #Бумбатл, по итогам которой определяются самые результативные школы, вузы и компании страны, а также Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России».