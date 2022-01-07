Путин и Токаев провели несколько разговоров по ситуации в Казахстане

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

В пятницу, 7 января, президент России Владимир Путин провел ряд телефонных переговоров со своими коллегами из соседних государств. На повестке дня стояло обсуждение ситуации в Казахстане, где акции протеста за несколько дней переросли в массовые беспорядки.

Как сообщается на сайте Кремля, Путин неоднократно говорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили обстановка в республике, совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка и безопасности граждан Казахстана.

Также Путин созвонился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин и армянский лидер Никол Пашинян провели телефонный разговор в пятницу, 7 января 2022 года.