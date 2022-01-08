Президент Туркмении поручил найти способ потушить газовый кратер «Врата ада»

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов Фото: REUTERS

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на заседании правительства республики в пятницу, 7 января, поручил найти способ потушить так называемые «Врата ада» – гигантский газовый кратер, который горит в пустыне Каракумы уже более сорока лет.

Такое поручение глава государства дал курирующему нефтегазовый комплекс вице-премьеру Шахыму Абрахманову. При этом лидер Туркмении отметил, что «уже на протяжении многих десятилетий в районе Дарвазы в большом количестве сгорает природный газ», и это плохо влияет и на экологию региона, и на «здоровье людей, живущих неподалеку» от кратера.

Кроме того, по мнению Гурбангулы Бердымухамедова, страна «теряет ценное сырье», которые туркменские власти «могли бы экспортировать, а полученные средства направить на повышение благосостояние народа». В связи с этим он поручил вице-премьеру «собрать ученых, если потребуется – привлечь иностранных специалистов, и найти способ потушить этот огонь», передает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.