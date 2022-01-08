Москвичам пообещали «суперснежный финал» новогодних выходных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в последний день новогодних праздников ожидается сильный снегопад, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, осадки в столицу принесет активный атмосферный фронт, в результате которого произойдет столкновение теплого и влажного средиземноморского воздуха с континентальным холодом.

«Снежное ненастье ожидается во второй половине дня – ближе к вечеру. Небольшой снег начнет после полудня, скорее всего с 15:00, но самые сильные и непрерывные снегопады пройдут в период с 18:00 9 января до 6:00 10 января, когда видимость время от времени будет ухудшаться до 1-3 км», – написал синоптик в своем Instagram.

В этот период городским службам необходимо максимально активизировать усилия по уборке снега, отметил Тишковец. Он сообщил, что из-за осадков возможны сбои в авиационном и автодорожном сообщении.

Как рассказал специалист, в ночь с 9 на 10 января 2022 в Москве выпадет до 8-13 миллиметров осадков или 25-30% месячной нормы. Сугробы в столице вырастут до 33-36 сантиметров, и это на 10 сантиметров больше нормы, кроме того, на дорогах образуются снежные заносы и накаты, добавил синоптик.