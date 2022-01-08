Захарова раскритиковала ОБСЕ за отсутствие помощи журналистам, атакованным при беспорядках в Казахстане Фото: Иван МАКЕЕВ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные организации не поинтересовались судьбой журналистов, подвергшимся нападениям во время протестов в Казахстане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат обратила внимание, что в ОБСЕ даже не прокомментировала «пещерный вандализм», творящийся в республике.

«Никто даже не поинтересовался судьбой журналистов «Мира» и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи. Под обстрел также попала съемочная группа телеканала «Алматы»,… в результате погиб водитель, ранения получил оператор. И где же внятная реакция со стороны международных правозащитных институтов? Где адекватная оценка ОБСЕ, в первую очередь ее представителя по вопросам свободы СМИ? Госпожа Рибейру опубликовала целых два твита, об ответственности убийц – ни слова», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она задалась вопросом, зачем страны-члены ОБСЕ отчисляют миллионы долларов в бюджет организации, если она не пытается защитить права журналистов. Как отметила дипломат, государства возложили на ОБСЕ право выносить «объективные и беспристрастные оценочные суждения», но вместо того, чтобы осудить нападения на журналистов, представитель организации по вопросам свободы СМИ «посвящает параграфы в докладах» блокировке сайтов. По мнению Захаровой, такая позиция ОБСЕ может быть расценена участниками протестов как «молчаливое согласие международного сообщества с творимыми по отношению к журналистам злодеяниями».

«ОБСЕ не работает на этом направлении по реальным проблемам ни у микрофона, ни в кулуарах, ни в тиши кабинетов. В принципе ничего не делает, кроме составления пасквильных отчетов на основе данных, подсунутых через НПО «Большим Братом». Стыд и позор», – заключила представитель российского МИД.