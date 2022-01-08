В Румынии за ношение масок из ткани ввели штраф в 570 долларов Фото: REUTERS

Власти Румынии запретили носить защитные маски из ткани. Теперь ношение такой маски приравнивается к ее отсутствию, за это введены штрафы в 2,5 тысячи леев (около 570 долларов).

Как заявил в эфире телеканала Digi 24 министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде, штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» получил очень быстрое распространение, поэтому для более сильной защиты нужны хирургические маски. Также разрешается носить респираторы типа FFP2. Боде предупредил, что за соблюдением этой нормы будут следить полицейские и жандармы.

По словам главы МВД Румынии, маски могут не носить дети до пяти лет, люди, телеведущие и гости телестудий, если они находятся на расстоянии друг друга в три метра, священнослужители и те, кто занимается спортом или работает в тяжелых условиях. Кроме того, ношение маски необязаительно тем, кто находится в помещении один.