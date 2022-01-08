На Кипре обнаружен гибрид штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон» Фото: REUTERS

На Кипре местные вирусологи обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции, являющийся гибридом вариантов «Дельта» и «Омикрон». Об этом журналистам рассказал заведующий Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис.

Основа нового штамма повторяет основу «Дельты», однако он еще имеет несколько таких же, как «Омикрона», мутаций. Как сообщил ученый, во взятых пробах были найдены 10 из 30 мутаций омикрон-варианта.

По словам Кострикиса, гибрид двух штаммов обнаружили в 25 образцах, при этом только 11 из них были взяты у людей, госпитализированных с признаками коронавируса. Вирусологи назвали новый штамма «Дельтакрон».

Как писал сайт kp.ru, за прошедшие сутки в России было выявлено 16 568 случаев COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 10 634 603 заболевших коронавирусом. Кроме того, за сутки от инфекции скончались 796 человек.