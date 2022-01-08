The Telegraph: Сделка России и Китая по «Силе Сибири – 2» встревожила Запад

Сделка России и Китая по «Силе Сибири – 2» встревожила Запад Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Страны Европы обеспокоены в связи с совместным проектом России и Китая по строительству газопровода «Сила Сибири – 2», поскольку он может повлиять на поставки газа в Старый Свет. Об этом заявила журналист Рейчел Миллард.

В своей статье для газеты The Telegraph обозреватель пишет, что благодаря «Силе Сибири – 2» прокачка голубого топлива в Азию возрастет в два раза, тем самым повлияв на поставки газа в Европу. Ранее этот проект не трогал Запад, поскольку Евросоюз и Великобритания были озабочены спорами вокруг другого трубопровода – «Северный поток – 2», отмечает автор статьи.

«Сила Сибири – 2» даст России огромные возможности для освоения мировых рынков, поставив под угрозу энергетическую независимость Европы, говорится в публикации. Как отмечает Миллард, новый газопровод можно будет присоединить к залежам газа на Ямале, откуда сейчас сырье идет в ЕС.