Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика8 января 2022 17:10

The Telegraph: Сделка России и Китая по «Силе Сибири – 2» встревожила Запад

В Европе считают, что проект может угрожать энергетической безопасности ЕС
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (20)Комментарии (20)(20)
Сделка России и Китая по «Силе Сибири – 2» встревожила Запад

Сделка России и Китая по «Силе Сибири – 2» встревожила Запад

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Страны Европы обеспокоены в связи с совместным проектом России и Китая по строительству газопровода «Сила Сибири – 2», поскольку он может повлиять на поставки газа в Старый Свет. Об этом заявила журналист Рейчел Миллард.

В своей статье для газеты The Telegraph обозреватель пишет, что благодаря «Силе Сибири – 2» прокачка голубого топлива в Азию возрастет в два раза, тем самым повлияв на поставки газа в Европу. Ранее этот проект не трогал Запад, поскольку Евросоюз и Великобритания были озабочены спорами вокруг другого трубопровода – «Северный поток – 2», отмечает автор статьи.

«Сила Сибири – 2» даст России огромные возможности для освоения мировых рынков, поставив под угрозу энергетическую независимость Европы, говорится в публикации. Как отмечает Миллард, новый газопровод можно будет присоединить к залежам газа на Ямале, откуда сейчас сырье идет в ЕС.