Более 50 машин встали с проколотыми шинами на трассе под Москвой из-за разбросанных саморезов

Более 50 автомобилей с проколотыми шинами встали в районе въезда в Балашиху Фото: кадр из видео

В Московской области более 50 автомобилей были вынуждены встать из-за проколотых шин, пробитых разбросанными по дороге саморезами.

Инцидент произошел на Горьковском шоссе. Как сообщили kp.ru очевидцы, машины стояли с включенными аварийными сигналами с въезда в Балашиху и до Московской кольцевой автомобильной дороги.

Как писал сайт kp.ru, в ноябре 2020 года житель Минска в течение нескольких дней приходил по одному адресу и разбрасывал саморезы. Он купил в магазине около 500 штук и потихоньку раскидывал их на проезжей части и тротуаре. В Генеральной прокуратуре Белоруссии рассказали, что металлические саморезы подозреваемый разбрасывал с целью повреждения чужого имущества, в том числе транспортных средств Государственного пограничного комитета. Все саморезы с дороги собрали, ни одна машина не пострадала. Нарушителя нашли по камерам видеонаблюдения.