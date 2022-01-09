Группа польских туристов пропала в пятницу Фото: REUTERS

В горах Словакии пропали трое польских туристов, которые собирались взобраться на самую высокую точку крупнейших в республике гор Высокие Татры – Герлаховский Щит, передает Словацкое телевидение.

Уточняется, что группа туристов из Польши, имеющих «определенную подготовку альпинистов», пропала на северо-востоке республики в пятницу, 7 января, когда погода в Высоких Татрах стала резко ухудшаться. Иностранцы перестали выходить на связь в середине дня.

Поиски ведутся уже более суток, в операции принимают участие специалисты горноспасательной службы и сотрудники полиции Словакии, пока никого не нашли. Ожидается, что вскоре к словацким спасателям должны подключиться их польские коллеги. Поисковая операция будет продолжаться и в ночь на воскресенье.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в сентябре на Эльбрусе искали потерявшегося альпиниста из США. К счастью, американца нашли живым.