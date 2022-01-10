Жертвами пожара в жилой высотке Нью-Йорка стали 19 человек

Пожар случился в 19-этажном жилом доме в районе Бронкс на севере Нью-Йорка Фото: REUTERS

В воскресенье, 9 января, в Нью-Йорке произошел пожар, жертвами которого стали по меньшей мере 19 человек, еще 63 пострадали. Состояние 32 пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое или критическое, жизнь людей находится под угрозой. Об этом со ссылкой на источник в пожарной службе города сообщает агентство Associated Press. Отмечается, что среди погибших – девять детей.

Возгорание произошло на одном из нижних этажей 19-этажной жилой высотки «Твин Парк» в районе Бронкс на севере мегаполиса. Огонь тушили около трех часов, было задействовано около 200 пожарных.

Возгорание произошло на одном из нижних этажей высотки Фото: REUTERS

На место происшествия прибыл новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Он заявил, что речь идет об одном из самых крупных по числу жертв пожаров в истории города.

Свыше половины пострадавших находятся в тяжелом состоянии Фото: REUTERS

Как рассказал глава нью-йоркского пожарного департамента Дэниел Нигро, дверь квартиры, в которой, предположительно, изначально вспыхнуло возгорание, была открыта, поэтому пламя очень быстро охватило второй и третий этажи, а дым поднялся выше. По словам Нигро, «пострадавших находили буквально на каждом этаже здания», многие надышались гарью и получили ожоги верхних дыхательных путей.

К этому часу огонь уже потушен, причины пожара выясняются.