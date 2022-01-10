Объявлены победители «Золотого глобуса» Фото: REUTERS

Объявлены победители «Золотого глобуса».

Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса» получила «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу. Награду за лучший сценарий получил Кеннет Брана за фильм «Белфаст».

«Наследники» получили награду как лучший драматический сериал. Драма «Сядь за руль моей машины» стала лучшим иностранным фильмом. Лучшим анимационным фильмом назван «Энканто».

Американский актер Уилл Смит получил «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме» за роль в киноленте «Король Ричард», а лучшей актрисой стала Кейт Уинслет, сыгравшая в фильме «Мейр из Исттауна».

Ариана ДеБос была награждена как лучшая актриса второго плана в фильме «Вестсайдская история». Лучшим актером второго плана назвали О Ен Су, который сыграл старика из «Игры в кальмара».