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Политика10 января 2022 4:43

Экс-министр обороны Украины призвал не надеяться на возвращение Крыма

По словам Гриценко, Зеленскому нужно перестать «морочить себе голову»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экс-министр обороны Украины призвал не надеяться на возвращение Крыма

Экс-министр обороны Украины призвал не надеяться на возвращение Крыма

Фото: REUTERS

Украинским властям необходимо отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса незалежной. Такое мнение высказал заявил бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко, призвав президента Украины Владимира Зеленского перестать «морочить себе голову».

«Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернётся. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову», - заявил экс-глава военного ведомства в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Гриценко, главным аргументом является то, что до 80% людей в Донбассе хотят в Россию. Как он считает, в этом регионе царит «русский дух».

Напомним, Крым вернулся в состав России в результате референдума, который состоялся 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение полуострова с РФ.