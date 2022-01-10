Врач-сомнолог объяснил, как новогодние каникулы влияют на нормальный режим сна Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова объяснил, как новогодние каникулы и нерабочее время влияет на режим сна.

Обычно за выходные ритмы сна не успевают сбиваться, а вот продолжительные новогодние каникулы позволяют организму расслабиться. В итоге многие страдают от необходимости снова вставать в ранее время.

- Если человек хочет все-таки, чтобы было минимальное воздействие на его здоровье, на его самочувствие, то после новогодних праздников, немножко отоспавшись, надо попытаться как можно быстрее восстановить свой режим, - комментирует RT врач.

Он советует отходить ко сну не позднее 22:00—23:00, а просыпаться как можно раньше – оптимальное время 06:00—07:00.

- Для большинства людей нормой является отдых продолжительностью от семи до девяти часов, - рассказал Калинкин.

А вот тяжелая пища и алкоголь не способствуют нормализации сна, а наоборот, приводят к более раннему пробуждению.

- А также способствует значительному увеличению количества остановок дыхания и храпа во время сна, — заключил врач.

О недостатке сна можно говорить, если человек чувствует вялость, сил становится меньше и появляется общий дискомфорт, уверен психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Главным фактором, который отражается на сне, является стресс.

-Нарушения сна уже через полгода-год могут привести к серьезным неврозам, нервному истощению, депрессии и другим тяжелым заболеваниям, - объясняет в беседе с телеканалом "360" невролога и психотерапевта Ольга Голубинская.

Избежать бессонницы и нарушения ритмов поможет регулярный режим сна. Например, ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. В идеале, это расписание должно оставаться неизменным. Погрешность может составлять около 20 минут, сообщает ФАН.