Сотрудница музея в Алма-Ате отговорила мародеров красть древние копья и мечи. Фото: tsentralnyygosudarstvenny.muzeyrk/facebook.com

Мечи и копья воинов гуннов и саков, которые находятся в Центральном государственном музее Казахстана в Алма-Ате, могли попасть в руки участников беспорядков, пожелавших забрать оружие древности. Об этом рассказала заместитель директора музея Бибигуль Дандыгараева, отметив, что спасти экспонаты удалось только ценой самоотверженности работников музея, оставшихся ночевать на своих рабочих местах и уговоривших мародёров не трогать ценности.

Дандыгараева рассказала, что сотрудники музея закрыли все двери и смотрели, что происходит по камерам видеонаблюдения. По ее словам, где-то к четырем часам утра к музею подошла толпа.

«Я не знала, что делать, в голове не было никакой тактики. Затем они выломали дверь — сначала вошли шесть-семь человек, сзади была толпа из 200 людей. Я точно не помню, что им говорила, но пыталась их убедить не трогать ничего, ведь это наша общая история, которую нельзя потерять», - сообщила она телеканалу «Хабар 24».

Замруководителя музея сообщила, что у некоторых ворвавшихся в музей были ножи, однако, в итоге ей удалось уговорить участников беспорядков уйти без каких-либо экспонатов. По ее мнению, ей помогли «духи предков и древних воинов».