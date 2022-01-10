Путин предложил членам ОДКБ выработать меры совместного противодействия внешнему вмешательству

Странам, входящим в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужно выработать меры по совместному противодействию попыткам внешнего вмешательства, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в онлайн-саммите ОДКБ.

В связи с этим российский лидер предложил поручить секретарям советов безопасности стран подготовить соответствующие предложения.

Страны ОДКБ должны быть готовы дать отпор любым провокациям, чтобы не дать застать себя врасплох, подчеркнул Путин.

По его словам, укреплению отношений с участниками ОДКБ Россия уделяет приоритетное внимание.

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