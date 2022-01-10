Axios: власти США обсуждают возможность увеличения поставок оружия на Украину

"Ястребы" призвали Джейка Салливана нарастить поставки оружия на Украину Фото: EAST NEWS

Возможность наращивания поставок оружия на Украину стала одной из тем беседы советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с экспертами по России, настроенными на жесткую линию в отношениях с Москвой (так называемые "ястребы"). Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на участников разговора.

"Ястребы", среди которых были и работники президентской администрации при Дональде Трампе, призвали Салливана увеличить поставки оружия в Незалежную.

Власти Соединенных Штатов не стали комментировать информацию.

"Всегда разумно общаться со сторонниками другой точки зрения. Никогда не бывает минусов, - заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. - Джейк не боится взаимодействовать со специалистами, в том числе с теми, кто может с ним не согласиться".

Однако он отказался подтвердить факт обсуждения вопроса и своего участия в этой видеоконференции.

В НАТО сообщили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 декабря 2022 года. В Североатлантическом альянсе также заявили, что диалог должен основываться на взаимности и давать ответы на озабоченности альянса по поводу действий России.