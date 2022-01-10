Песков заявил о необходимости купировать зло в социальных сетях. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Владимира Путина высказался о социальных сетях. В понедельник 10 января Дмитрий Песков заявил, что социальные сети несут как добро, так и зло.

«Очевидно, что помимо добра они несут и зло, и задача - принять меры его купировать», - цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь Путина отметил, что двойственная роль социальных сетей еще раз подтвердилась во время событий в Казахстане.

«Давняя история нашла в очередной раз очевидное подтверждение в ходе событий в Казахстане», - сказал Песков.

Ранее на kp.ru приводилось мнение экспертов о том, что беспорядки в Казахстане не были спонтанными, их подготовка велась давно, в том числе с помощью социальных сетей, но и компьютерных игр. Так, основная масса тех, кто взялся в Казахстане за оружие, - это молодые люди 25-30 лет, которые выросли на американских компьютерных играх-симуляторах, где одной из миссий стало уничтожение Байконура, как одного из символов СССР.