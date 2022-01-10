Столтенберг пообещал Украине поддержку НАТО

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО поддержит Украину. Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен оказывать Украине больше поддержки, в том числе как политической, так и практической. Об этом Столтенберг сказал в понедельник 10 января на пресс-конференции перед заседанием комиссии НАТО - Украина в Брюсселе.

«Мы оказываем Украине политическую поддержку, поддерживаем суверенитет и территориальную целостность, а также практическую поддержку посредством фондов, модернизации сил. И я считаю, что нужно оказывать больше поддержки», - сказал Столтенберг, добавив, что НАТО помогает Украине приблизиться к членству в альянсе путем реализации определенных реформ.

При этом генсек НАТО оставил без ответа вопрос о плане действий для вступления Украины в альянс.

«Только Украине и 30 членам НАТО решать, когда Украина готова к членству. Никто другой не может иметь право на это», - сказал по этому поводу Столтенберг.

Также Столтенберг рассказал, что НАТО и Россия обсудят на переговорах 12 января 2022 года. Подробности здесь на kp.ru.