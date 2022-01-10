В Госдуме предложили отменить роуминг для находящихся в Казахстане россиян Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» призвали отменить международный роуминг для граждан РФ, находящихся в Казахстане. С таким предложением парламентарии обратились к ведущим операторам связи России и Министерству цифрового развития страны.

«Сегодня депутаты «Единой России» - члены IT-Комитета Госдумы обратились к Минцифре России и ведущим операторам связи («Большая Шестерка») с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находившихся/находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января. Попав в чрезвычайные условия, наши граждане были вынуждены длительное время дозваниваться до российских диппредставительств, авиакомпаний, многократно связываться с родными и друзьями. В условиях международного роуминга все это вылилось в весьма ощутимые расходы для людей, и без того переживших серьезные испытания», – написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, предложение было поддержано Минцифры. Он отметил, что при реализации инициативы важно не дать операторам и абонентам «возможности для злоупотреблений». Как сообщил парламентарий, лимит бесплатных разговоров и SMS с абонентами в России предлагается установить в пределах двух часов в сутки, при этом для тех, кто уже оплатил роуминг, будет сделан перерасчет, а потраченные средства учтут при последующих платежах.